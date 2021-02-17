В горевшей харьковской квартире обнаружили женщину с побоями – она скончалась в «скорой»

В Немышлянском районе Харькова произошел пожар в пятиэтажном доме. Местную жительницу вынесли из пылающей квартиры, но она скончалась в машине скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Информация о происшествии на улице Харьковских дивизий, 20 поступила на горячую линию в 18:57. По этому адресу выезжали четыре экипажа спасателей.

На месте выяснилось, что очаг возгорания находится в квартире на пятом этаже. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из жилого дома эвакуировали 30 человек. В квартире нашли пострадавшую женщину. Ее вынесли на свежий воздух и передали медикам, но в машине скорой харьковчанка скончалась. В 19:57 пожар был потушен, его причину устанавливают эксперты ГСЧС и правоохранители.

По словам местных жителей, в квартире проживали молодая пара и женщина, которой было около 50 лет. Именно она скончалась в машине скорой. Однако, по предварительным данным, причиной ее смерти стал не пожар — харьковчанка была избита или ранена ножом. В пресс-службе «главка» пообещали прокомментировать случившееся позднее. // Newsroom