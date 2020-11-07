В Госрезерве обнаружили просроченные товары на ₴300 миллионов и недостачу тысяч тонн зерна

По результатам проверок наличия зерновых запасов, в рамках аудита «Госрезерва», обнаружена недостача тысяч тонн зерна на миллионы гривен. Лишь на одном из предприятий не хватает зерна почти на 28 миллионов гривен.

б этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации — это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию «Госрезерва», — говорится в сообщении.

Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены следующие факты: порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов — на сумму 35,5 миллионов гривен. Недостаток зерна только на одном из предприятий «Госрезерва» на сумму 27,9 миллионов гривен. В Министерстве подчеркивают, что эта стоимость была указана в учетных ценах на момент его закладки. Это значит, что на сегодня сумма убытков может оказаться в несколько раз больше.

Кроме этого на предприятиях нашли товары продовольственной группы с давно истекшим сроком годности стоимостью более 100 миллионов гривен и непродовольственные — на сумму 200 миллионов гривен.

Во время проверки были также установлены нарушения законодательства: по финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва — на 31,4 миллиона гривен, по аппарату Госрезерва — на 1,7 миллиона гривен.

К тому же были установлены нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров. Материалы о нарушениях были переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию. // Преступности.НЕТ