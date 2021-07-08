В Харькове из зала суда сбежал гражданин Турции, подозреваемый в мошенничестве (фото)

Полиция разыскивает мужчину, который сбежал из зала суда в Харькове

Об этом сообщили Depo.Харьков в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

По данным правоохранителей, 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим, подозреваемый в мошенничестве, после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль.

Сообщение о происшествии в суде на площади Героев Небесной Сотни поступило 8 июля в 17:58.

Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие.

Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

В Харькове введена полицейская операция «Сирена».

Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой немедленно сообщить по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным способом.