В Харькове мошенник сдал на полгода квартиру, арендованную через интернет посуточно

Когда нет работы, обычные люди прилагают все усилия к тому, чтобы найти ее или создать какое-то небольшое дело, способное прокормить. Однако некоторые граждане, с упорством и изобретательностью, достойными лучшего применения, выдумывают схемы мошенничества.

Так, молодой безработный харьковчанин придумал способ заработка на чужой недвижимости. Просматривая объявления на сайте ОЛХ, он нашел информацию о посуточной аренде квартир в Харькове. Связавшись по телефону с хозяином квартиры, он узнал, что снять указанную квартиру стоит всего 600 гривен в сутки.

Понимая, что сдача жилья может принести ему ощутимую прибыль, мужчина решил заполучить в свое распоряжение данный ресурс, чтобы заработать самые легкие в своей жизни деньги. Идея состояла в том, чтобы снять квартиру на пару дней, а потом, выдавая себя за ее хозяина, найти добросовестных квартиросъемщиков на долгосрочный период и получить от них деньги.

Готовясь реализовать квартирную аферу, мошенник раздобыл поддельный паспорт гражданина Украины, в котором было вклеено его фото под чужим именем, а также фальшивое свидетельство права собственности на жилье.

Арендовав квартиру на двое суток, он немедленно разместил в интернете объявление о том, что готов сдавать эту квартиру на длительный период, а, чтобы желающие реагировали пошустрее, он указал цену, более привлекательную, чем стандартные варианты по городу.

Заявки посыпались, и уже на следующий день новоиспеченный «хозяин квартиры» договорился о встрече с молодой парой, которые были заинтересованы снять жилье и заселиться как можно быстрее.

Устроив им просмотр, мошенник предъявил потенциальным съемщикам поддельный паспорт гражданина Украины на вымышленное имя, а также поддельные документы, удостоверяющие право собственности на жилье.

Квартира молодым понравилась, и они решили не упускать такой выгодный вариант. Тут же, на месте был заключен договор об аренде на полгода, по условиям которого, новые жильцы передали мошеннику часть денег, в размере 10,900 гривен. Получив деньги, он удалился, оставив новых жильцов и настоящего хозяина жилья в крайне двусмысленной ситуации.

После того, как правоохранители нашли мошенника и предъявили ему подозрение, он полностью признал свою вину, раскаялся и согласился на упрощенное судебное рассмотрение его дела, без возможности подачи апелляции. Суд вынес ему приговор по ч.1 ст. 190 УК (мошенничество и определил меру наказания в виде лишения свободы, сроком на 1 год, с испытательным сроком. // internetua.com