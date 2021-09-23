В Харькове мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов

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В Харькове мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов — нанес несколько ударов рукой по голове и по лицу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

В Харькове мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов

Инцидент произошел во время прибытия правоохранителя на вызов, где между родственниками проходила семейная ссора.

На месте происшествия было установлено, что сотрудники полиции в пешем патруле прибыли на вызов по факту семейной ссоры. В ходе документирования административного правонарушения 36-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, оказал сопротивление и намеренно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

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