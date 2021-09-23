В Харькове мужчина избил полицейского, который прибыл на вызов — нанес несколько ударов рукой по голове и по лицу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Харьковской области.

Инцидент произошел во время прибытия правоохранителя на вызов, где между родственниками проходила семейная ссора.

На месте происшествия было установлено, что сотрудники полиции в пешем патруле прибыли на вызов по факту семейной ссоры. В ходе документирования административного правонарушения 36-летний безработный, ранее неоднократно судимый житель квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, оказал сопротивление и намеренно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.