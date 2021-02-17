В Харькове мужчина нанес более 20 ножевых своей бывшей и поджег ее квартиру

Пострадавшую нашли во время тушения пожара, однако она скончалась по дороге в больницу.

Пострадавшую нашли во время тушения пожара, однако она скончалась по дороге в больницу.

В Харькове мужчина поджег квартиру с женщиной, которую пытался убить / фото depositphotos.com

В Харькове полицейские задержали мужчину, который нанес женщине более 20 ножевых ранений, а потом поджег квартиру с еще живой пострадавшей.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, травмированную пострадавшую обнаружили во время тушения пожара в квартире, где она жила. Довести женщину до больницы не успели – она скончалась в карете скорой помощи. Эксперты насчитали на ее теле более 20 ножевых ранений.

Правоохранители вышли на след 32-летнего мужчины, с которым потерпевшая ранее сожительствовала в доме под Харьковом. Год назад она бросила мужа из-за его постоянных издевательств и оскорблений. К тому же злоумышленник не раз поднимал на женщину руку.

Как сообщается, потерпевшая год назад сняла квартиру в Харькове и вместе с детьми переехала в город.

По данным полиции, вечером 16 февраля, когда женщина была дома одна, злоумышленник пришел к ней и жестоко расправился с бывшей сожительницей. После совершения преступления он поджег квартиру.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет или пожизненным лишением свободы. // УНИАН