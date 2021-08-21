В Харькове мужчина устроил у ресторана стрельбу из автоматического оружия

В Харькове ночью 21 августа мужчина затеял стрельбу возле ресторана.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

21 августа в 04:17 в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана по улице Ярослава Мудрого неизвестный совершил выстрелы из оружия, похожего на автоматическое.

Полицейские установили, что к событию причастен 28-летний мужчина. Его местонахождение сейчас устанавливается.

Следователями открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения от 3 до 7 лет.

В сети появились кадры происшествия и информация, что инцидент случился возле ресторана Biani. В ноябре прошлого года там уже происходил конфликт со стрельбой, в котором погиб один человек. // Преступности.НЕТ