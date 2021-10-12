В Харькове осужден преступник, который пытался убить полицейского в метро

В Харькове суд назначил реальное наказание мужчине, который совершил покушение на работника полиции в метрополитене

Фрунзенский районный суд Харькове рассмотрел дело по обвинению безработного, который совершил покушение на убийство работника правоохранительного органа.

Приговор суда 11 октября опубликован в Едином государственном реестре судебных расследований, передает Depo.Харьков.

Установлено, что вечером 19 августа 2019 года обвиняемый на станции метро «Им. Масельского» увидел сержанта полиции, достал из-под одежды кухонный нож, подошел к полицейскому и нанес один удар в область сердца. Правоохранитель получил колото-резаное ранение, которое квалифицировали как легкое телесное повреждение. Раненый полицейский применил «меры физического воздействия» и задержал нападавшего.

Суд также установил, что обвиняемый злоупотребляет спиртными напитками, страдает диссоциальным расстройством личности.

Суд признал нападающего виновным в совершении преступления по ст. 348 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы. Также он должен компенсировать 2,5 тыс. грн расходов на лечение полицейского и 20 тыс. грн морального ущерба.

Как сообщал Depo.Харьков, 19 августа около 19:30 в вестибюле станции «Имени Масельского» две девушки подошли к работнице метрополитена и сообщили, что к ним цепляется неизвестный в состоянии алкогольного опьянения. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им правоохранителя в область грудной клетки.

Момент нападения на видео с 4,15 мин.