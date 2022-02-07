В Харькове осужден российский уголовник, который ударил ножом мужчину

Об этом сегодня стало известно из материалов дела, опубликованных в Едином госреестре судебных решений.

По данным следствия, инцидент произошел 14 июня 2020 года. Между ранее судимым за кражу уроженцем Мурманска и харьковчанином на улице Тобольской произошел конфликт. Во время потасовки фигурант достал из кармана нож и ударил им своего оппонента в область плеча.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил легкие телесные повреждения в виде резаной раны. В полиции открыли уголовное производство по статье 125 (“умышленные легкие телесные повреждения”). Во время суда россиянин признал свою вину. В начале февраля этого года Дзержинский районный суд Харькова приговорил его к 240 часам общественных работ. // Newsroom