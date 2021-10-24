В Харькове подожгли Lexus работника Генпрокуратуры (фото)

Причиной поджога могла быть месть работников местной прокуратуры или полицейских.

Ночью в Слободском районе Харькова сгорел легковой автомобиль, который может принадлежать высокопоставленному сотруднику Генпрокуратуры.

Первой о пожаре сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«24 октября в 1:44 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Ньютона, 104 в Харькове. Горел автомобиль Lexus ЕS 350», — говорится в заявлении ГУ ГСЧС на Харьковщине.

Отмечается, что огонь уничтожил всю переднюю часть автомобиля и повредил заднюю часть припаркованной поблизости легковушки Skoda.

Предварительной причиной пожара спасатели называют «занесение открытого источника зажигания извне», то есть поджог.

Правоохранители уже начали расследование.

По данным источников издания Police Control Ukraine, автомобиль принадлежит близким бывшего сотрудника областного управления СБУ, а ныне заместителя главы Генеральной инспекции Генпрокуратуры Дмитрия Калюжного.

В своей налоговой декларации мужчина указал право управления автомобилем Lexus ES 350 2011 года выпуска, владелец которого — Александр Калюжному (вероятно, отец).

Вероятной причиной поджога издание называет «разборки прокурорских» — месть работников местной прокуратуры или полицейских, фигурирующих в коррупционных делах, которые расследовал Калюжный, работая в СБУ. // УНИАН