В Харькове подростки устроили пожар в доме ради развлечения, жителей пришлось эвакуировать (видео)

Когда вспыхнул огонь, поджигатели снимали его на свои телефоны.

В Харькове правоохранители ищут подростков, устроивших пожар в многоэтажном доме.

Как сообщается в сюжете ТСН, действия нарушителей зафиксировала камера наблюдения: они собрали кучу бумаги и подожгли ее прямо в подъезде 5-этажки. Когда вспыхнул огонь, подростки снимали его на свои телефоны.

Подъезд охватил едкий дым, поэтому напуганные жители вызвали спасателей.

С нижних этажей пришлось эвакуировать людей, с огнем справились за 15 минут. // УНИАН