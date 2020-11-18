В Харькове подростки устроили пожар в доме ради развлечения, жителей пришлось эвакуировать (видео)
Когда вспыхнул огонь, поджигатели снимали его на свои телефоны.
В Харькове правоохранители ищут подростков, устроивших пожар в многоэтажном доме.
Как сообщается в сюжете ТСН, действия нарушителей зафиксировала камера наблюдения: они собрали кучу бумаги и подожгли ее прямо в подъезде 5-этажки. Когда вспыхнул огонь, подростки снимали его на свои телефоны.
Подъезд охватил едкий дым, поэтому напуганные жители вызвали спасателей.
С нижних этажей пришлось эвакуировать людей, с огнем справились за 15 минут. // УНИАНTweet