В Харькове шесть полицейских наказаны за игнорирование жалоб на хоспис, где произошел смертельный пожар

В Харькове привлекли к ответственности шестерых сотрудников полиции, которые ненадлежащим образом реагировали на жалобы о деятельности дома престарелых, где произошел смертельная пожар

В Харькове завершили служебное расследование в отношении сотрудников полиции, которые получали жалобы на деятельность частного дома престарелых, где в результате пожара погибли 15 человек, сообщил сегодня, 24 февраля, во время заседания правительства министр развития громад и территории Алексей Чернышев, передает Depo.Харьков.

«Из-за отсутствия реагирования на обращения граждан, касающиеся деятельности учреждения, где произошла трагедия, наказаны трое работников Холодногорского отдела полиции и трое участковых. Материалы расследования будут направлены в ГБР в связи с возможным неисполнением или ненадлежащим исполнением должностными лицами Нацполиции своих служебных обязанностей», — сказал Чернышев.

Кроме того, по его словам, во время заседания правительственной комиссии 15 февраля председателям местных администраций даны поручения провести анализ деятельности департаментов социальной защиты населения, в том числе их руководства, и предоставить предложения от глав обладминистраций по качеству работы чиновников и соответствия руководителей занимаемым должностям.

Как сообщал Depo.Харьков, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. На месте обнаружили тела 15 человек.

Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение правил противопожарной безопасности, повлекшее гибель людей), а ГБР — производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками ГСЧС Украины в Харьковской области, что привело к гибели 15 человек при пожаре в одном из домов Харькова. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Правоохранители задержали четырех человек — хозяина дома, арендатора и его жену, которая была директором пансионата, а также администратора доме престарелых. 22 января всем им сообщили о подозрении. Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.