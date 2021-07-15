В Харькове судья пожаловался на «взятку» ксерокопиями долларов

В Харькове в суд поступило ходатайство о прекращении производства, подкрепленное ксерокопиями долларов

Судья Дзержинского районного суда Игорь Семиряд 14 июля направил в Высший совет правосудия сообщения о вмешательстве в его профессиональную деятельность, свидетельствуют данные соответствующего реестра, передает Depo.Харьков.

Судья отметил, что с 17 июня получил на рассмотрение исковое заявление КП «Харьковводоканал» к абоненту о взыскании задолженности. 29 июня судья открыл производство и назначил заседание.

12 июля в суд по почте от ответчика по делу поступило ходатайство, в котором он просит оставить иск без рассмотрения. Кроме того, в ходатайстве было указано: «Учитывая безосновательность правовых требований, прошу принять этот небольшой подарок, что в конверте, а после вынесенного решения об оставлении без рассмотрения или закрытии производства, я передам такой подарок еще». В конверте были ксерокопии купюр номиналом по 100 долларов.

Судья отметил, что находился в совещательной комнате с 15:00 10 июля до 13:30 13 июля, а ходатайство получил после провозглашения приговора.

Действия ответчика судья расценивает как вмешательство в правосудие и просит Высший совет принять меры по обеспечению независимости и авторитета судей.