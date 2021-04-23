В Харькове трое мужчин обокрали ломбард на 300 тысяч гривен

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Амиль Омаров, в ходе досудебного расследования установлено, что в ночь на 21 апреля трое человек пришли в ломбард в Шевченковском районе около станции метро “Победа”.

Двое мужчин выломали двери и проникли в помещение ломбарда, а третий остался на улице, чтобы заблаговременно предупредить сообщников в случае возникновения угрозы срыва плана кражи. После проникновения в помещение мужчины завладели деньгами и украшениями. Сев в машину, они покинули место преступления.

По словам владельца ломбарда, общая сумма ущерба составила около 300 000 гривен. В ходе проведения оперативных мероприятий при выезде из лесной полосы в поселке Подворки Дергачевского района Харьковской области был остановлен автомобиль Opel Zafira, в котором находился водитель и два пассажира. В ходе проверки автомобиля были обнаружены и изъяты денежные средства и ювелирные изделия.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по факту кражи, соединенной с проникновением в помещение, причинившей значительный ущерб потерпевшему (ч. 3 ст. 185 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения на срок от трех до шести лет. // Голос