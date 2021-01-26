В Харькове у горе-матери забрали детей, живших в ужасных условиях
В центре Харькова полицейские ювенальной превенции забрали детей из квартиры, заваленной мусором.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из участников рейда, активист Евгений Зуб.
По его словам, в квартире на улице Рымарской, 16, проживали мама, бабушка, дети и четверо собак. Активист заявил, что семья ела этих собак.
«Квартира полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. 4 собаки справляли нужду там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их», — говорит мужчина.
На видео видно, что по стенам и потолку заваленной мусором квартиры бегают тараканы.
За детьми приехала скорая помощь. Мать попросили одеть самого младшего ребенка, который был в одном подгузнике. В итоге ребенка завернули в одеяло и в жилетку одного из присутствующих мужчин. // СегодняTweet