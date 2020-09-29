В Харькове в частный дом проник мужчина и изнасиловал 68-летнюю женщину

В Харькове полицейские задержали мужчину, который изнасиловал пожилую женщину. Злоумышленником оказался 48-летний уроженец Херсонской области, который сейчас проживает в Харькове.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.