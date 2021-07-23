В Харькове врачи без предупреждения ампутировали женщине молочную железу

Пострадавшая хочет получить от клиники 5 миллионов гривень моральной компенсации.

В Харькове женщине без предупреждения ампутировали молочную железу. После наркоза она проснулась без одной из своих грудей. Врач должен был лишь извлечь маленький кусочек ткани для гистологии и проверки на наличие рака, но почему-то все пошло не так. Уже три года харьковчанка пытается узнать правду и установить справедливость.

Подробности неприятной истории пострадавшая рассказала каналу «Украина 24«.

Елена Карманова, так зовут пострадавшую, согласилась на операцию еще в 2018 году. Тогда врачи заподозрили у нее злокачественную опухоль. Для того, чтобы определиться с диагнозом, медики предложили женщине пройти несложную операцию. Врачи обещали, что они удалят лишь небольшой кусочек ткани молочной железы.

«Мне уже было настолько страшно, что я согласилась. Когда я пришла в себя после наркоза, первый вопрос, что я задала медсестрам, на месте ли моя грудь. Услышав ответ, у меня началась истерика и шок, ведь я не давала согласия на такое», – рассказала харьковчанка.

Пострадавшая отмечает, что она не давала письменного согласия на такую операцию. Женщина хотела проверить слова врачей о раке в другой клинике, но ей так и не отдали удаленную железу и материал для гистологии.

Через несколько месяцев после ампутации пострадавшей в письменной форме пообещали проведение реконструкции молочной железы за бюджетные деньги. Клиника должна была сделать операцию до февраля 2019 года, но женщина до сих пор остается без обещанной реконструкции.

«Диагноз четко поставлен, она в это дело не верит. О чем тут можно говорить», — сказал хирург-онколог, директор Института Николай Красносельский.

Также он отмечает, что при проведении операции по удалению молочной железы единственной ошибкой якобы было то, что хирург не сделал об этом официальную запись. Врач попытался опровергнуть и информацию об обещанной реконструкции.

Пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей хирургами. Елена Карманова также требует возмещения морального вреда — 5 миллионов гривень. Эти средства она планирует потратить на операцию по реконструкции груди. // УНИАН