В Харькове забили до смерти экс-охранника нардепа, открывшего стрельбу в ресторане

В Харькове под утро воскресенья, 1 ноября, в ресторане мужчина, который был охранником одного из народных депутатов, устроил стрельбу. Посетители в ответ забили его бутылками до смерти.

Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на ул. Ярослава Мудрого, 21.

По предварительным данным, мужчина стрелял из зарегистрированного на него пистолета ФОРТ 12. Посетители начали разбивать бутылки об него, от полученных травм мужчина скончался.

Погибшему на вид 35-40 лет. По предварительной информации, он был охранником народного депутата Дмитрия Шенцева.