В Харькове задержанный с наркотиками мужчина, предлагал патрульным взятку в ₴30 тысяч

Инспекторы изъяли у харьковчанина 10 свертков с веществом растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Копам поступила информация о подозрительном автомобиле Daewoo на проспекте Науки. Прибыв по указанному адресу, инспекторы обнаружили авто, за рулем которого был мужчина. Общаясь с патрульными, водитель заметно нервничал и старался отойти от автомобиля. Позже мужчина признался, что у него в машине лежат наркотики.

Харьковчанин просил инспекторов отпустить его, предложив взамен 30 000 гривен. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение взятки харьковчанин не реагировал, поэтому полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, ранее в Харькове пьяный водитель предлагал патрульным 4000 гривен. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции, инспекторы остановили на проспекте Льва Ландау Mercedes за нарушение ПДД. В ходе общения полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти соответствующее освидетельствование. Водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Более того, предложил патрульным 4 тысячи гривен взятки. // newsroom.kh.ua