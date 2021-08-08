В Харькове жилец многоэтажки угрожал взорвать в квартире гранату — соцсети

Местные жители сообщили, что дебошир и раньше вел себя неадекватно.

Мужчина угрожал взорвать многоэтажный жилой дом в Харькове. Правоохранители уже задержали «подрывника».

Об этом сообщает местный Telegram-канале «ХС.Салтовка».

Инцидент произошел в районе стадиона «Металлист». Житель многоэтажки на ул. Днепровской, 1 грозился взорвать в квартире гранату. По словам местных жителей, «подрывник» и раньше себя вел неадекватно.

Всех жильцов многоэтажки срочно эвакуировали во двор. На место происшествия приехали полицейские, которые задержали буянившего мужчину.

Кроме того, на место инцидента приехала следственно-оперативная группа и газовщики, которые отключили газ.

На данный момент не сообщается, действительно ли у мужчины была граната, а также, что стало причиной такого поступка. // УНИАН