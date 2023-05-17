В Харкові грабіжник в магазині схопив за горло продавчиню, прив’язав її до стільця скотчем, вкрав товарів на суму близько 85 тисяч і втік

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу в Основ`янському районі Харкова

Зловмисник зайшов до магазину та попросив показати товар з вітрини. Дочекавшись, коли продавчиня підійде до вітрини, чоловік схопив її за горло та змусив зачинити магазин. Нападник прив’язав потерпілу до стільця скотчем, зібрав товари на суму близько 85 тисяч гривень у сумку та втік.

15 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від співробітниці магазину про те, що невідомий відкрито заволодів електронною технікою.

На місце події негайно виїхали керівництво відділу поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявися 57-річний чоловік.

Речові докази вилучено.

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліція Харківської області