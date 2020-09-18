В Харкові ліквідовано злочинну групу, місячний обіг якої від продажу контрабандних цигарок складав понад ₴10 мільйонів

Головним управлінням власної безпеки ДФС спільно з Головним слідчим управлінням ДФС та ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора локалізовано діяльність організованої злочинної групи, яка тривалий час здійснювала незаконну реалізацію контрабандних та контрафактних тютюнових виробів.

Група діяла за сприянні окремих працівників правоохоронних органів. Продукція реалізовувалась на території Харківської та інших областей України. Місячний обсяг реалізації контрабандних тютюнових виробів складав понад 10 млн гривень.

Так, 17.09.2020, в ході проведення оперативних заходів та слідчих дій у кримінальному провадженні за ст. 204 Кримінального кодексу України, проведено обшуки офісу та складських приміщень, розташованих на території м. Харків.

За результатами обшуків виявлено та вилучено 261 ящик тютюнової продукції (135 тисяч пачок сигарет) в асортименті, на суму понад 5 млн гривень. Тютюнову продукцію виробництва РФ, Республіки Білорусь та ОАЕ було ввезено до України поза митним контролем.

Також, в ході обшуків знайдено та вилучено чорнову бухгалтерію та готівку в сумі 1 млн гривень.

Тривають заходи зі встановлення всього кола учасників злочинної групи та документування можливо причетних до протиправної діяльності посадових осіб правоохоронних органів.

Державна фіскальна служба України