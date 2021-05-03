В харьковской квартире обнаружили изрезанные тела мужчины и женщины

Тела обнаружила мать погибшего мужчины

2 мая в Харькове в квартире на улице Дружбы Народов нашли тела мужчины и женщины, которые жили вместе. Об этом 3 мая проинформировала полиция Харьковской области.

«Сообщение о происшествии поступило […] от матери погибшего. Женщина пришла в гости к 29-летнему сыну и его 24-летней сожительнице и обнаружила их мертвыми», – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что на телах обнаружили множественные колото-резаные раны.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных полицией, явных следов борьбы не видно. // Гордон