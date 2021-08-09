В Харьковской области голый мужчина подрался с тремя полицейскими
Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и столкнулись в «неравной схватке» с неадекватным голым мужчиной.
В Харьковской области трое полицейских пытались задержать полностью голого мужчину, однако тот отчаянно сопротивлялся.
Инцидент произошел в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Харьков Life«.
Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и столкнулись с неадекватным голым мужчиной. Полицейские пытались его задержать, в том числе применив газовый баллончик. Однако хулиган сопротивлялся и ударил одного из копов ногой, когда тот упал, «отбегая» от неадеквата.
Почему мужчина разгуливал голышом и удалось ли полицейским в конце концов его задержать по итогам эпичной схватки пока неизвестно.
Как отметили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, голого мужчину задерживали за хулиганство, передает ТСН. // УНИАНTweet