В Харьковской области голый мужчина подрался с тремя полицейскими

Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и столкнулись в «неравной схватке» с неадекватным голым мужчиной.

В Харьковской области трое полицейских пытались задержать полностью голого мужчину, однако тот отчаянно сопротивлялся.

Инцидент произошел в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Харьков Life«.

Правоохранители приехали на вызов о хулиганстве и столкнулись с неадекватным голым мужчиной. Полицейские пытались его задержать, в том числе применив газовый баллончик. Однако хулиган сопротивлялся и ударил одного из копов ногой, когда тот упал, «отбегая» от неадеквата.

Почему мужчина разгуливал голышом и удалось ли полицейским в конце концов его задержать по итогам эпичной схватки пока неизвестно.

Как отметили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области, голого мужчину задерживали за хулиганство, передает ТСН. // УНИАН