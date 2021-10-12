В Херсоне при загадочных обстоятельствах умерла пенсионерка, накануне дешево продавшая квартиру

Дочь умершей не верит в самоубийство и считает, что ее мать убили «черные риэлторы».

В Херсоне пенсионерка продала свою квартиру по очень низкой цене, а спустя несколько дней ее нашли повешенной. Женщина не оставила предсмертной записки, никто так и не смог найти деньги, которые она якобы получила после сделки. Дочь пенсионерки нашла множество «зацепок», которые привели ее к мысли о том, что в деле замешаны «черные риэлторы».

Об этом сообщает «Первый региональный».

Об инциденте рассказала дочь умершей пенсионерки. По словам женщины, год назад ее 65-летняя мать внезапно подписала договор о продаже квартиры, хотя ранее она всегда говорила, что не хочет терять недвижимость. Оказалось, пенсионерка продала свое жилье очень дешево, ниже рыночной стоимости. А всего через несколько дней женщину нашли повешенной именно в той квартире, которую она якобы продала.

Однако дочь так и не нашла деньги за продажу квартиры и считает, что ее мать стала жертвой «черных риэлторов». К такому выводу она пришла из-за множества деталей. Так, пенсионерка была повешена на веревке со сложным узлом, о котором знают некоторые моряки, однако обычная женщина едва ли смогла бы сделать такой узел. Помимо этого, в договоре о продаже квартиры стоит не та подпись, которую обычно использовала пенсионерка.

Помимо этого, результаты экспертизы еще больше насторожили женщину. В описании умершей был указан не тот рост, не тот размах рук. Также эксперты почему-то указали, что у пенсионерки были органы, которые на самом деле ей удалили еще за много лет до трагедии.

Дочь умершей пенсионерки также утверждает, что в описании тела ее матери были указаны не те трупные пятна. Так, на шее пенсионерки можно было увидеть большое пятно, однако в заключении о нем ничего не сказано.

Между тем, злополучная квартира уже получила нового владельца. Кто-то купил недвижимость и уже начал там ремонт. Однако дочь не намеренна сдаваться — она регулярно ходит в полицию и не дает правоохранителям закрыть дело. // УНИАН