В Херсоні працівницю виконавчої служби затримали під час отримання ₴100 тисяч хабаря

Оперативникам Управління стратегічних розслідувань в Херсонській області стало відомо, що 27-річна державний виконавець виконавчої служби одного з районних у Херсоні відділів запропонувала приватному підприємцю допомогти зняти арешт з нерухомого майна. Свою «допомогу» посадовець оцінила в суму 100 тисяч гривень.

Вчора, 04 квітня, правоохоронці задокументували протиправну діяльність держслужбовця. Грошові кошти були вилучені, а держвиконавець – затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаного з її вимаганням.

Як розповів заступник начальника поліції Херсонщини Микола Вербицький, в ході досудового розслідування кримінального провадження, відкритого працівниками слідчого управління після отримання оперативної інформації, поліцейські встановили, що за неправомірну вигоду посадовець обіцяла приватному підприємцю вирішити питання про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно обтяження у вигляді арешту на дві квартири.

Вчора, 04 квітня, держслужбовець на власному автомобілі зустрілася з підприємцем в оговореному місці та отримала від останнього гроші в доларовому еквіваленті (3500 доларів США), що було задокументовано слідчими обласного главку поліції та працівниками Управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Зловмисниця була затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі їй повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 ККУ «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання судом підозрюваній запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Херсонської області