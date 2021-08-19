В Херсоні винесено терміновий заборонний припис чоловіку, який вигнав батьків з квартири

В поліцію зателефонувала 65-річна жителька мікрорайону Корабел. Вона попросила захистити її від сина, який у нетверезому стані вигнав її з чоловіком з квартири.

За викликом виїхали працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП. Заявниця пояснила поліцейським, що 35-річний син зловживає алкогольними напоями і періодично провокує у родині конфліктні ситуації, принижує їх з батьком, висловлюється у їх адресу нецензурними словами. Цього разу він вигнав батьків з дому.

Заявниця та її чоловік поскаржилися на погане самопочуття, тож поліцейські викликали «швидку». Після надання необхідної допомоги життю подружжя нічого не загрожує.

Раніше судимому кривднику правоохоронці винесли терміновий заборонний припис, що передбачає заборону спілкування з постраждалою особою. Після чого пенсіонери змогли повернутися у помешкання. Поліцейські роз’яснили їм їх права і закликали у випадку повторного вчинення домашнього насильства терміново телефонувати на лінію «102», після чого у відношенні агресора будуть прийняті більш суворі заходи впливу.

Відділ комунікації поліції Херсонської області