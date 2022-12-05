В Херсоні затримали екскерівника російського банку, який за вказівкою «гауляйтера» Сальдо вводив у місті «рубльову зону»

Служба безпеки викрила ще одного «високопоставленого» пособника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного рф «международного расчетного банка», який відкривав свої «відділення» в окупованих районах півдня України.

Саме через цю російську «фінустанову» гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських «представництв» країни-агресора.

Таким чином рашисти планували здійснити примусове введення «рубльової зони» на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету рф.

Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

Для реалізації проєкту агресор планував використати «досвід» створення розгалуженої мережі російського «расчетного банка» у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

Своє «робоче місце» облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Заходи із викриття зловмисника проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України