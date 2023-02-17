В Херсоні затримали колаборанта, який налагоджував для окупантів залізничне сполучення з Кримом

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час окупації Херсону допомагав загарбникам налагоджувати залізничне сполучення з АР Крим.

Після захоплення міста чоловік відразу підтримав окупаційну владу.

Він обійняв посаду «заместителя начальника строительно-монтажного эксплуатационного управления» у незаконно створеному окупаційною адміністрацією «государственного унитарного предприятия «Херсонская железная дорога».

Структура діяла за законами рф, зарплатню фігурант отримував у рублях. Він забезпечував сталу роботу установи критичної інфраструктури, брав активну участь у відновленні залізничного сполучення з АР Крим, яке ворог використовував і для завозу з півострова озброєння.

ДБР затримало фігуранта та провело обшуки за місцем проживання.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій спрямованих на допомогу державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР