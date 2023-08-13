В Херсоні затримали підозрюваного у вбивстві, який намагався сховатись у лікарні

В поліцію надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у квартирі сусіда другий день поспіль відчинені двері. Сусід не відкликався, тому заявник припустив, що з чоловік щось трапилось.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Херсонського районного управління поліції. У квартирі поліцейські виявили тіло господаря з множинними колото-різаними пораненнями, які за висновком експертів призвели до смерті.

Поліцейські опитали сусідів потерпілого і з’ясували, що господар квартири на деякий час прихистив свого знайомого. Напередодні люди чули з квартири крики та сварку. Слідчі встановили особу підозрюваного пожильця. Ним виявився 36-річний місцевий житель.

Як розповіла заступник начальника Херсонського районного управління поліції Альона Кметь, оперативники встановили, що після скоєння злочину зловмисник поїхав до Херсонської обласної психіатричної лікарні, де ліг на стаціонарне лікування від алкогольної залежності. Таким чином він намагався уникнути відповідальності за скоєне. Підозрюваного затримали, він зізнався у вчиненому злочині.

Того дня чоловіки вживали алкогольні напої і під час застілля між ними виник конфлікт. Квартирант схопив ніж, яким наніс господарю множинні удари по тулубу та голові. В результаті отриманих ушкоджень останній помер на місці.

Нині зловмисник затриманий у порядку ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням із Херсонською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» ККУ. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області