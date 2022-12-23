В Херсоні затримано чергових пособників окупантів, які добровільно обійняли посади в адміністративних установах агресора (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру двом мешканцям Херсона, які під час тимчасової окупації міста добровільно пішли працювати на окупаційну адміністрацію в захоплену виправну колонію.

Після кількох місяців російської окупації два чоловіки, які колись були водіями, добровільно відгукнулись на оголошення окупаційної влади. Набір проводився на посади охоронців незаконно створеної установи «Северная исправительная колония №90».

У виправному закладі був серйозний кадровий дефіцит, адже багато працівників свідомо відмовились працювати на ворога.

Фігурантів оформили «младшими инспекторами 2 категории отдела охраны». Вони виконували вказівки загарбників, охороняли затриманих та засуджених, в тому числі українських патріотів, отримували зарплатню в рублях. Колаборанти виправдовувались, що окупанти дали їм «соціальний» статус та посаду. Але водночас надали зброю, яку вони були готові використати проти своїх земляків.

Після втечі окупантів з Херсону ДБР затримало обидвох колаборантів.

Їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР наголошує, що всіх колаборантів та зрадників буде викрито та притягнуто до відповідальності згідно із Законом. Короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на тривале ув’язнення.

Державне бюро розслідувань