В херсонской колонии заявили о массовом избиении новоприбывших заключенных

Госбюро расследований проверяет информацию о массовом избиении заключенных в «Северной исправительной колонии № 90», которая находится в Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

Следователи территориального управления Госбюро расследований в Мелитополе начали проверку по факту превышения власти и служебных полномочий с применением специальных средств работниками ГУ «Северная исправительная колония № 90» (часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины).

По предварительной информации, 22 декабря, работники колонии применили специальные средства к новоприбывшим осужденным, в результате чего последние получили телесные повреждения.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора и Херсонская областная прокуратура.

Напомним, как ранее в интервью «Преступности.НЕТ» экс-сотрудник Казанковской колонии рассказал о коррупции, наркотиках и суицидах на «зоне». После этого, заявившим о коррупции в Казанковской колонии поступали угрозы расправой – один из них уже хотел покончить жизнь самоубийством. В ГБР продолжают расследование этих фактов коррупции и сетуют на сложность сборов доказательств в закрытых учреждениях пенитенциарной системы. // Преступности.НЕТ