В Херсонском аэропорту грузчиков уличили в систематическом воровстве вещей пассажиров

В Херсонском аэропорту полицейские разоблачили группу грузчиков, которые совершали кражи вещей пассажиров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

В полицию стали поступать обращения граждан о кражах их личных вещей. Пропажу имущества пострадавшие обнаруживали после перелета самолетом из херсонского аэропорта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вычислили вероятных воров и задержали их «на горячем». Теперь злоумышленникам может грозить 5 лет заключения.

Начиная с июня этого года, в полицию стали поступать обращения о кражах от пассажиров, которые вылетали из аэропорта «Херсон». После перелета пострадавшие обнаруживали в своих чемоданах отсутствие мелких, но ценных вещей — смартфонов, планшетов, машинок для стрижки и тому подобное.

Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдений, установленные в аэропорту, но они не зафиксировали моментов краж. Тогда был разработан комплекс дополнительных оперативных мероприятий.

При содействии службы авиационной безопасности аэропорта злоумышленников вычислили и разоблачили сразу после совершения очередной кражи. Ими оказалась бригада грузчиков. Как выяснилось, трое жителей села Чернобаевка в возрасте от 35 до 37 лет, похищали вещи пассажиров во время загрузки чемоданов на борт самолета.

Похищенное прятали в карманах униформы, а затем реализовывали на рынках или сдавали в ломбард.

Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли еще немало нереализованных вещей потерпевших.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

За кражи, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрено наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. // Преступности.НЕТ