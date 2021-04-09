В Хмельницкой области советник главы ООО подделал подпись гендиректора и присвоил два элитных авто

За растрату имущества стоимостью 850 тыс. грн будут судить бывшего сотрудника общества с Шепетовщины, что в Хмельникой области. Злоумышленник, путем подделки подписи директора присвоил, а затем продал два дорогостоящих автомобиля.

Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Шепетовская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по подозрению местного жителя в растрате имущества общества на сумму 850 тыс. грн (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Роман Олейник, мужчина работал в обществе советником и, воспользовавшись своим служебным положением, подделал подпись генерального директора на документах о передаче двох автомобилей работодателя марки “TOYOTA PRADO” и “LANDCRUIZER 120” в свое применение.

Впоследствии он продал эти дорогостоящие транспортные средства, а полученные деньги использовал на собственные нужды.

Теперь мошеннику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.