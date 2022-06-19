В Хмельницькому затримали покидька, який примушував неповнолітню до статевого акту

Зловмисника затримали працівники кримінальної поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Подія сталася 16 червня в одному із торговельних центрів міста. Потерпіла зайшла до вбиральні, коли невідомий чоловік силоміць відчинив двері кабінки та із застосуванням сили почав примушувати неповнолітню до статевого акту.

До поліції звернувся батько дівчинки. Працівники кримінальної поліції оперативно встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель. Слідчі вже оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Слідчі дії тривають.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області