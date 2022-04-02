В Іршаві поліція викрила двох зловмисників, які вночі обкрадали місцеві торгові заклади

31 березня, на лінію «102» надійшло повідомлення про крадіжку з магазину у місті Іршава. Співробітники поліції на місці події встановили, що у заклад серед ночі проникло двоє осіб, вони пошкодили двері, потім винесли товар та готівку на загальну суму 80 тисяч гривень.

Поліцейські Іршави оперативно встановили, що до цього злочину причетні 19-ти та 16-річні мешканці сусіднього села Лоза. Також поліцейські встановили, що це не поодинокий випадок. Вивчивши всю доказову базу, вони зібрали достатньо доказів їх причетності до ще як мінімум одного подібного злочину.

Правоохоронці встановили, що через півгодини після першої крадіжки, чоловіки розбили вхідні двері в іншому магазині Іршави та винесли звідти 2,5 тисячі гривень.

За місцем проживання одного із зловмисників виявлено та вилучено частину речових доказів, а саме: грошові кошти, алкогольні напої, цигарки різних торгових марок та солодощі високої цінової категорії.

19-річний чоловік зізнався у вчинених злочинах. Його в порядку статті 208 КПК України одразу було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Фігурантові вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у інше приміщення, вчинена в умовах воєнного стану.

Окрім цього суд вже розглянув клопотання слідчого та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція проводить подальші оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення місцезнаходження його неповнолітнього спільника. Також правоохоронці перевіряють причетність обох до інших подібних злочинів.

За скоєне порушникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області