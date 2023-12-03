В Іршаві припинено діяльність підпільного казино, облаштованого в одному із закладів відпочинку

Співробітники сектору кримінальної поліції Іршави, у співпраці з виноградівськими колегами та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, припинили роботу закладу, у якому фігуранти організували азартні ігри. Атрибутику та грошові кошти слідчі вилучили в якості речових доказів. У справі розпочато слідство

Співробітники кримінальної поліції отримали оперативну інформацію про організацію в одному з розважальних закладів села Перехрестя Берегівського району незаконного казино, де надавалися послуги азартних ігор.

У співпраці з виноградівськими колегами та за силової підтримки бійців КОРДу, поліцейські провели обшук в даному приміщенні. В той момент там саме перебувало кілька гравців – всі місцеві жителі.

Серед вилученого: понад 80 тисяч гривень, 2650 доларів США, 100 000 форинтів, 910 Євро. Окрім цього, слідчі вилучили й ігрову атрибутику, а саме ігрове полотно, ігрові фішки та гральні карти.

За фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор у поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 203-2 Кримінального кодексу України. Під час розслідування правоохоронці встановлюватимуть основного організатора забороненого бізнесу.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області