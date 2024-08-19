В Іспанії невідомий з ножем напав на дітей у спорткомплексі, убивши 11-річного хлопчика

В іспанському містечку Мосехон у провінції Толедо невідомий із ножем напав на дітей, коли ті грали на футбольному полі у неділю, унаслідок чого 11-річний хлопчик загинув.

Про це повідомляє The Sun.

Зазначається, що група дітей грала у футбол на території спортивного комплексу, коли на них напав із ножем невідомий чоловік. За повідомленнями місцевих ЗМІ, нападник спочатку намагався завдати ударів кільком іншим дітям, а потім накинувся на 11-річного хлопчика, коли ті почали тікати.

Поранена дитина померла на місці від отриманих поранень.

Під час інциденту нападник закривав обличчя шарфом, а після атаки зник із місця злочину на сірому Ford Mondeo.

Поліція розгорнула операцію з пошуку підозрюваного. Для цього також залучили гелікоптер. Поки що мотиви нападника невідомі.

Мерія Мосехона оголосила триденну жалобу у зв’язку з інцидентом. // “Прямий”