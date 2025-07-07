В Італії зникла українська студентка, яка проходила стажування на одному з курортів (фото)
Зникла дівчина працювала в одному з туристичних закладів Італії в межах європейського проєкту з Братиславським університетом.
В Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова, яка разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.
У кімнаті студентки знайшли її мобільний телефон та паспорт. За словами роботодавців та друзів Марії, вона погано розмовляє італійською і не повідомляла про плани від’їзду.Tweet