В Італії зникла українська студентка, яка проходила стажування на одному з курортів (фото)

Зникла дівчина працювала в одному з туристичних закладів Італії в межах європейського проєкту з Братиславським університетом.

В Італії зникла 18-річна українка Марія Бугайова, яка разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ansa.

Зазначається, що про зникнення дівчини повідомили власники закладу у селищі Медітура, де вона працювала в межах європейського проєкту з Братиславським університетом. Останній раз дівчину бачили напередодні у п’ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

У кімнаті студентки знайшли її мобільний телефон та паспорт. За словами роботодавців та друзів Марії, вона погано розмовляє італійською і не повідомляла про плани від’їзду.