В Івано-Франківську арештували підозрюваного у замаху на вбивство, який два роки переховувався від слідства

За клопотанням Івано-Франківської обласної прокуратури суд взяв під варту 41-річного чоловіка за підозрою у замаху на вбивство та незаконне поводження зі зброєю ( ч.2 ст.15,ч.1 ст.115,ч.1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, зловмисник у червні 2020 року на ґрунті тривалих неприязних відносин вирішив позбавити життя свого знайомого. Він вичікував чоловіка біля під’їзду будинку в Івано-Франківську та здійснив кілька пострілів у грудну клітку та ногу. Після цього з місця події втік.

Потерпілого врятувала своєчасно надана медична допомога.

Зловмисник упродовж двох років переховувався, щоб уникнути покарання за скоєне правопорушення.

Співробітники управління карного розшуку обласної поліції встановили місцезнаходження розшукуваного. При затриманні 18.07.2022 року в нього виявили пістолет та набої.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура