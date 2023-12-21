В Івано-Франківську чоловік поповнював банківську картку фальшивими євро і знімав гривні

Івано-Франківський міський суд звільнив від покарання місцевого кур’єра, який поповнював свою картку фальшивою валютою через термінали “Приватбанку”, а потім знімав з неї гривні у банкоматах. За такі дії чоловік отримав два роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду, прийнятого 19 грудня, обвинувачений придбав 24 підроблені купюри номіналом 50 євро у 2017 році. У березні 2018 року чоловік чотири рази поповнював фальшивою валютою свою банківську картку. Після цього у банкоматах “Приватбанку” знімав гроші з картки в українській валюті. За кілька таких операцій він зняв 39 тисяч гривень.

У суді чоловік покаявся і просив суд суворо його не карати. Суд врахував, що обвинувачений має на утриманні дитину, не є раніше судимим і призначив йому 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Від відбування покарання прикарпатця звільнили, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 2 роки. Також він має сплатити 44 187 грн за проведення експертиз. // Економічні новини