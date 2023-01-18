В Івано-Франківську чоловік застрелив товариша та побив поліцейського

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства, незаконному поводженні зі зброєю, умисному заподіянні працівнику правоохоронного органу тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 345 КК України).

За клопотанням прокурора 17 січня суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою.

За даними слідства, 15 січня в селі Татарів Надвірнянського району під час розпивання алкоголю 35-річний чоловік розпочав конфлікт із своїм товаришем. Під час суперечки він вистрілив із карабіну в грудну клітку потерпілого.

Від отриманого поранення чоловік помер в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Під час затримання зловмисник головою вдарив поліцейського, спричинивши останньому тілесне ушкодження.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

За вказані правопорушення чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура