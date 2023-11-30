В Івано-Франківську до 15 років ув’язанення засуджено ще трьох бойовиків окупаційних угрупувань, які воювали приоти України

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури трьох громадян України визнано винними у державній зраді та колабораційній діяльності ( ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1КК України).

Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В суді прокурори довели, що двоє жителів Луганщини та мешканець Донеччини добровільно перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного вторгнення. Вони воювали проти Сил оброни на східному фронті.

Один із них був кулеметником у складі так званого «4-го мотострілкового батальйону 1-ї слов’янської армії нм днр». Він був учасником стрілецьких боїв та оборонно-наступальних дій, після обстрілів українських позицій ракетами та артилерією.

Інший засуджений – кулеметником у так званій «2-гій окремій мотострілецькій бригаді 2-го батальйону 4-ї роти 2-го взводу народної міліції лнр». Окрім участі в боях, він також забезпечував безпеку контрольних пропускних пунктів, перевіряв документи місцевих мешканців для виявлення військовослужбовців ЗСУ.

Третій бойовик воював як «стрілець» у складі так званої «7-ї окремої мотострілецької бригади 1-го окремого мотострілецького батальйону 1-ї роти «лнр».

Українські захисники затримали їх під час бойових зіткнень на околицях Мар’їнки Донецької області та під Попасною на Луганщині.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Івано-Франківська обласна прокуратура