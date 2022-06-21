В Івано-Франківську до 4 років ув’язнення засудили хулігана, який із зброєю з’ясовував стосунки з сусідами та патрульними
Окружна прокуратура міста Івано-Франківська підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно місцевого жителя за хуліганство та незаконне поводження із зброєю (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 КК України).
Вироком суду його визнано винуватим та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.
В суді прокурор довів, що обвинувачений у вересні 2020 року у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт із своїми сусідами, ображав їх та здійснив кілька пострілів із самозарядного пістолета у бік їх помешкання.
Також він стріляв у сторону патрульних, які прибули на виклик.
Крім того, від його хуліганський дій постраждав ще один мешканець Івано-Франківська. Правопорушник вдарив чоловіка рукояткою пістолета в голову та здійснив три постріли, чим спричинив йому тілесні ушкодження.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet