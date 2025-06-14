В Івано-Франківську двоє невідомих побили військового бригади «Азов»

Військовослужбовця доправили до лікарні.

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій вчора пізно ввечері двоє невідомих чоловіків здійснили напад на військовослужбовця, використовуючи газовий балончик та телескопічні палиці. Правопорушники згодом втекли з місця події. На місце побиття українського захисника прибула слідчо-оперативна група, яка встановила, що постраждалим виявився 33-річний житель цього міста, який перебував у відпустці, інформує поліція Івано-Франківської області в Telegram-каналі.

Військового доправили до медичного закладу із тілесними ушкодженнями та хімічними опіками очей. Нині правоохоронці встановлюють обставини інциденту та особи нападників для притягнення їх до відповідальності.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство, вчинене групою осіб із використанням заздалегідь заготовлених предметів для нанесення тілесних ушкоджень).

Одна із військових прокоментувала побиття захисника та вказала, що чоловіки напали на бійця бригади “Азов” Андрій Кориневича біля його машини.

“Андрій захищає країну з 2014-го року, ще зі студентських років.

Пройшов Маріуполь. Пережив полон, Оленівку. Повернувся. І знову став у стрій”, – пише вона.

Військова на ім’я Марта вказує, що Кориневич в Івано-Франківській області займається нині рекрутингом.

“Це — обличчя цієї війни. І якщо комусь здається, що війна далеко — вона тут. У його ранах. У тому, що після полону тебе може добити не ворог, а свій”, – додає вона. // Дзеркало тижня