В Івано-Франківську освітянин за хабар гарантував зарахування на навчання для відстрочки від мобілізації

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Івано- Франківської обласної прокуратури повідомлено про підозру секретарю приймальної комісії, завідувачу відділення державного коледжу за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав 800 доларів США від місцевого мешканця призовного віку. За цю суму посадовець обіцяв вирішити питання щодо зарахування його на денну форму навчання до фахового коледжу, який є підрозділом Львівського національного університету природокористування. Це дало б абітурієнтові можливість отримати відстрочку від призову на військову службу.

Правоохоронці затримали освітянина в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід цілодобовий – домашній арешт та відсторонив його від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура