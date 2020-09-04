В Івано-Франківську поліцейські затримали хулігана, який з балкона влаштував стрілянину

Поліцейські затримали 27-річного чоловіка, який вночі 4 вересня стріляв із пістолета на балконі у двір в Івано-Франківську. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. За фактом хуліганства слідчими розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні, 4 вересня, близько 2 години ночі до поліції на лінію «102» зателефонував місцевий мешканець та повідомив, що по вулиці Яблуневій на подвір’ї багатоквартирного будинку чути постріли зі зброї.

За вказаною адресою негайно виїхали патрульні та працівники тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції, рота поліції особливого призначення, слідчо-оперативна група. Патрульні з’ясували, що зловмисник знаходиться на 1-му поверсі та з балкона здійснює постріли. Поліцейські неодноразово наголошувати чоловіку припинити правопорушення, проте хуліган не реагував і продовжував здійснювати постріли у двір будинку.

Двері від квартири поліцейським чоловік не відчинив. Розуміючи, що в помешканні зброя, а також чути крики, поліцейські разом із працівниками ДСНС демонтували двері. У помешканні окрім зловмисника, який виявився гостем, перебувала також і власниця квартири. У чоловіка правоохоронці виявили та вилучили стартовий пістолет «Zoraki» з ознаками переробки під травматичний та скерували його на експертизу.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та обрання судом запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини