В Івано-Франківську поліція затримала збувача зброї та боєприпасів (фото)

Працівниками управління карного розшуку спільно з слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області викрито «любителя» зброї та боєприпасів.



Оперативниками здійснювалися оперативно-розшукові заходи, за результатами – встановлено раніше неодноразово судимого 53-річного жителя м. Калуш, який протягом тривалого часу займався незаконним придбанням, носінням, зберіганням і збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку у Телеграмі.

За місцем проживання фігуранта проведено обшук, вилучено предмети злочинної діяльності. Зловмисника затримано згідно статті 208 КПК України та повідомлено про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. // Діло