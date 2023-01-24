В Івано-Франківську шахрай продавав фіктивні талони на паливо

В обласному центрі правоохоронці викрили франківця, який через шахрайську схему з продажу неіснуючих талонів до різних мереж АЗС, ошукав громадян на близько 30 тисяч гривень.

Злочинні дії задокументували співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно із працівниками карного розшуку та слідчими Івано-Франківського РУП.

В ході досудового розслідування встановлено, що 47-річний мешканець обласного центру, за допомогою попередньо створених ним вебресурсів в інтернеті з продажу паливних карток та талонів, шляхом обману, зловживаючи довірою та з використанням незаконних операцій електронно-обчислювальної техніки, ошукав десяток громадян. Усі вони мали намір придбати пальне за зниженою ціною. Передоплату здійснювали на банківські платіжні картки, що належать його близьким родичам та знайомим.

Отримавши оплату за талони, чоловік припиняв зв’язок із клієнтами. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає близько 30 тисяч гривень.

Шахраю слідчі Івано-Франківського РУП повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини