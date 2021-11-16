В Івано-Франківську судитимуть учасників організованої групи, які налагодили підробку та збут офіційних документів (ФОТО)

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно учасників організованої групи, які підробляли та збували офіційні документи (ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, троє місцевих мешканців упродовж 2020-2021 років придбавали, перевозили і зберігали голографічні захисні елементи з метою збуту, а також підробляли й збували офіційні документи з ними, за що отримували грошову винагороду.

Під час обшуків вилучено близько 1000 гумових кліше печаток та штампів різних державних підприємств, установ і організацій Івано-Франківської області й інших областей, бланки дипломів про навчання, зразки бланків посвідчень водія, підроблені паспорти громадян України, паспорти для виїзду за кордон, свідоцтва про народження, бланки довіреностей, комп’ютерну техніку тощо. Також вилучено грошові кошти у сумі 6650 фунтів стерлінгів, 48 085 євро, 11 854 дол США, 61 357 грн, 9910 польських злотих, отримані від злочинної діяльності.

В ході розслідування накладено арешт на ці кошти, а також на автомобіль організатора групи, який він використовував під час вчинення злочинів.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури